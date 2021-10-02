Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti - Haberler
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti

AA / Numan Erölmez - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye ziyarette bulundu.

İZMİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye ziyarette bulundu.?

Bakan Çavuşoğlu, parti anı defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, İzmir'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İzmir programı kapsamında Vali Yavuz Selim Köşger'e ziyarette bulunduğunu, Kemeraltı'nda incelemeler yaptığını ve AK Nokta'da partili gençlerin çalışmasını gözlemlediğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın bu noktalara gösterdiği ilgiyi görünce çok mutlu olduk. Vatandaşlarımızın hem dertlerini dinliyor hem de üye olmak isteyenleri partimize kaydediyorlar. Son zamanlarda rekor düzeyde üye artışı olmuş. Kadın ve gençlik kollarımız ile teşkilat üyelerimizi kutluyorum." dedi.

Çavuşoğlu, İzmirlilerin AK Parti'ye ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Bu ilgi bizim üzerimizdeki sorumluluğu artırıyor. İzmir'e ve İzmirlilere daha çok hizmet etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. İnşallah arkadaşlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm bakanlıklarımız ve milletvekillerimizin de yakından takibiyle daha güzel hizmet getireceğiz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Sürekli de ziyaretinden dolayı Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti
AA / Numan Erölmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti - Haberler
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