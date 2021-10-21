DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağı iddia edildi! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kritik görüşmede Millet İttifakı'nın genişletilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. DEVA, Gelecek Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin de ittifaka katılacağı iddia edilirken, partilerin 2022'ye 'Cumhur tek, Millet birlik' sloganıyla girmeyi hedeflediği öğrenildi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa görüşmesinde önemli konular masaya yatırıldı. Toplantıdan "güçlü Millet İttifakı" vurgusu çıktığı ve ittifakın genişletilmesi konusunda görüş birliğine varıldığı öğrenildi.
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre önceki seçimlerde Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi partilerle de genel seçimlerde işbirliğine giden Millet İttifakı'nın, 2023 seçimlerine de DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat, Türkiye Değişim Partisi, İYİ Parti ve CHP olarak gireceğinin altı çiziliyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime kadar ittifak yapılmasını doğru bulmaması sebebiyle henüz bir temasa geçilmedi.
Öte yandan Millet İttifakı'nın "Cumhur tek, Millet birlik" sloganıyla yola çıkacağı iddia edildi.