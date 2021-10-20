Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu...

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız"

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun 'bürokrat' açıklamasına tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum

Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun "bürokrat" açıklamasına tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum
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