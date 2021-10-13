Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"İstiklal Mücadelemizin kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Namaz Vakitleri Mustafa Varank Nihal Yalçın Amelia Hamlin Süleyman Soylu
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:18:27. #1.12#