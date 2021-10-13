Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"İstiklal Mücadelemizin kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.