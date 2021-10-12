Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protestosunda tutuklanan aktivistin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protestosunda tutuklanan aktivistin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

AA / Arbi Mahjoubi - Haberler | Politika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in kendisine olağanüstü yetkiler tanıyarak meclisi feshetmesi yönündeki kararlarını protesto etmek için düzenlenen gösteriler sırasında tutuklanan Tunus Öğrenci Birliği üyesi aktivist Osman el-Uraidi'nin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in kendisine olağanüstü yetkiler tanıyarak meclisi feshetmesi yönündeki kararlarını protesto etmek için düzenlenen gösteriler sırasında tutuklanan Tunus Öğrenci Birliği üyesi aktivist Osman el-Uraidi'nin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlendi. Başkent Tunus'ta Uraidi'nin "Güvenlik güçlerine saldırı ve bıçaklama girişiminde bulunmak" suçlarından yargılandığı mahkemenin önünde toplanan göstericiler, Uraidi'nin fotoğrafları ve "Uraidi serbest bırakılsın" yazılı dövizler taşıdı.

Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protestosunda tutuklanan aktivistin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protestosunda tutuklanan aktivistin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protestosunda tutuklanan aktivistin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protestosunda tutuklanan aktivistin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi
AA / Arbi Mahjoubi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protestosunda tutuklanan aktivistin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi - Haberler
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