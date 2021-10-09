Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protesto edildi

Başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu binası önünde toplanan İşçi Partisi destekçileri, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kendisine olağanüstü yetkiler tanıyarak meclisi feshetmesi yönündeki kararlarını protesto etti. Göstericiler, ülkedeki siyasi krizin demokratik yollarla çözülmesini istedi. Gösteriye İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamme el-Hemami da katıldı. Hemami, basın açıklaması yaptı