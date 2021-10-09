Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık (4)

ADANA (DHA) - 'OKULLARDA CİDDİ BİR SIKINTI YAŞANMADAN EĞİTİM SÜRÜYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'daki Çukurova Üniversitesi'nde yapımı tamamlanan tesislerin açılış programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgınıyla birlikte köklü değişikliklere gittiklerini kaydederken, "Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımızın birçok alanında sıkıntılar yaşadık. Eğitimden turizme beşeri ilişkilerimizden sosyal yaşamımıza kadar salgın gerçeğini dikkate alarak, köklü değişikliklere gittik. Salgının en yoğun yaşandığı dönemde insanımızın hayatını tehlikeye atmamak adına biz de diğer ülkeler gibi uzaktan eğitim modeline geçtik" dedi. Bu süreçte hem lise, ortaokul ve ilkokul seviyesinde hem de üniversite düzeyinde eğitimin kesintiye uğramaması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyleyen Erdoğan "Uzaktan veya hibrit eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını hepimiz biliyoruz. Bunun için aşılamada elde ettiğimiz mesafeyle hastalıkla mücadelede kazandığımız tecrübeler ışığında hamdolsun bu sene yüz yüze eğitimi tekrar başlattık. Son 1 aydır Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan eğitim öğretim faaliyetleri başarıyla sürüyor. İnşallah benzer bir başarıyı üniversitelerimizde yakalayacağımıza inanıyorum. Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitimi devam ettirmektir" diye konuştu.

Erdoğan, öğrencilere barınma imkanının yanında yaptıkları yardımları da şu sözlerle ifade etti: "Gençlerimize sadece yurtlarımızda barınma imkanı sağlamakla kalmıyor, aylık 570 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. Bu yardımdan yurtlarımızda kalan tüm öğrencilerimizi yararlandırabiliyoruz, aynı şekilde yaklaşık 1,5 milyon öğrencimizi lisansta 650 lira yüksek lisansta 1300 lira, doktora da 1950 liralık kredi veya burs ödemesiyle destekliyoruz. Böylece hiçbir evladımızın maddi imkansızlık sebebiyle eğitimden geri kalmasına izin vermiyoruz. Geçmişte yüksek öğretim hayatımızın en önemli tartışma konusunu oluşturan harçları da yine biz kaldırdık. İnşallah bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya eğitim hayatları boyunca onları desteklemeye devam edeceğiz. Bir başka önemli başarımız da üniversite kapasitelerinde yaptığımız artıştır. Üniversite sayımızı 26'dan 207'ye çıkartırken üniversitelerdeki akademisyen sayısını 70 binden 180 binin üzerine, öğrenci sayısını 1,6 milyondan 8,5 milyona yükselttik. Türkiye artık kendi öğrencileri yanında, 230 bin uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapan bir konuma gelmiştir. Gençlerimizin okullaşma oranını yüzde 15'ten yüzde 44'e yükselterek gösterdiğimiz başarı ülkemizin insan gücü kalitesini de artırmıştır. Artık üniversitelerimizde kapasite sorunu kalmadığı için tüm gücümüzü ve imkanlarımızı kalitenin yükseltilmesine vereceğimiz bir döneme girdik. Yükseköğretim kurumlarımızı her alanda olduğu gibi eğitimin tüm kademelerinde kalitenin yükseltilmesi hususunda öncülük yapacaklarına inanıyorum. Bilhassa mesleki eğitimde bu dönüşümü hızlı ve etkin şekilde yaparak sonuçlandırmamız gerekiyor."