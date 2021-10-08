Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın ardından cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nın ardından cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi.

12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası kapanışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami girişinde vatandaşlarla selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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