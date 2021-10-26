CHP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den tezkere oylamasında eski partisinin "Hayır" oyuna tepki

TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada Chp, HDP ve TİP'in "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP, İyi Parti ve Memleket Partisi"evet" oyu verdi. Oylama sonucunda söz konusu tezkere, 2 yıl daha uzatıldı.

ESKİ CHP'Lİ ÇELEBİ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'ne geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından TBMM'de yaptığı konuşmayı paylaşarak "Memleket partisi olarak Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, güvenliğine karşı çevrilmiş binlerce tır silahın namlusuna gül takacak değiliz. ABD'nin Larissa, Girit, Dedeağaç ve güneyimizde kuşatmasını görüyoruz. 2 yıllık süreye şerh koyarak Memleket Partisi olarak TEZKERE oyumuz EVET" dedi.

"CHP'NİN OYUNU İSTİFA GEREKÇELERİMİZİ NETLEŞTİRMİŞ OLDU"

Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelebi, CHP'nin "Hayır" oyun vermesini tepki göstererek "CHP'nin 'hayır' oyu vermesi, bizim partiden istifa gerekçelerimizi netleştirmiş oluyor. Çünkü 2019'da 'evet'verilmişti".

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