Buldan: İleriki süreçte demokratik iktidarın bir parçası olacağız - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buldan: İleriki süreçte demokratik iktidarın bir parçası olacağız

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Politika
Buldan: İleriki süreçte demokratik iktidarın bir parçası olacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, muhalefetteki partilere birlik çağrısı yaptı.

AĞRI (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, muhalefetteki partilere birlik çağrısı yaptı. HDP'nin demokratik siyasete yön vermeye devam edeceğini söyleyen Buldan,  "İleriki süreçte demokratik iktidarın bir parçası olacağımıza bugün bir kez daha söz veriyoruz. Bir dahaki seçimlerde HDP bu ülkeyi yönetecek bir parti olacaktır" dedi.

HDP tarafından Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu yanındaki alanda 'Demokratik Çözüm İçin Demokrasiye Çağrı' mitingi düzenlendi. Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, muhalefet partilerine birlik olma çağrısında bulundu. Buldan, "27 Ekim tarihinde Ankara'da gerçekleştirdiğimiz demokrasiye çağrı deklarasyonumuzun halkımızla buluşma faslını gerçekleştiriyoruz. İlk mitingimizi de Ağrı'da yapıyoruz. HDP demokratik siyasete yön vermeye devam edecek. Şimdilik demokratik bir muhalefet yürütüyoruz. Ama bu böyle devam etmeyecek. İleriki süreçte demokratik iktidarın bir parçası olacağımıza bugün bir kez daha söz veriyoruz. Bir dahaki seçimlerde HDP bu ülkeyi yönetecek bir parti olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. HDP iktidara barış, adalet, özgürlük bu ülkeye demokrasi gelsin diye yürüyecek. Türkiye'yi kurtaracak 11 maddelik bir tutum belgemizi yayınladık. Şimdi bunula birlikte tüm demokrat kesimlere, Türkiye'nin muhalefetine, sivil toplum kuruluşlarına, kanaat önderlerine çağrıda bulunuyoruz. Gelin hep birlikte el ele vererek bu belgeyi esas alarak Türkiye'nin demokrasiye olan ihtiyacına karşılık bu tutum belgesine sahip çıkalım. Kapımız bütün herkese açıktır. Kapımız bugün muhalefette olan bütün partilere açıktır. Evet, muhalefet partileri bir araya gelirse, birlik olursa eğer AKP hükümetinin bir daha iktidara gelmesini engelleyebiliriz" diye konuştu.Buldan'ın konuşması sonrası verilen konserin ardından etkinlik sona erdi.


Buldan: İleriki süreçte demokratik iktidarın bir parçası olacağız

Buldan: İleriki süreçte demokratik iktidarın bir parçası olacağız

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Son Dakika Haberleri
AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak 645 milyon lira Hazine yardımı, erken seçim olursa toplamda 1.9 milyara ulaşacak

AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak 645 milyon lira Hazine yardımı, erken seçim olursa toplamda 1.9 milyara ulaşacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title