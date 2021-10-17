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Başkan Çalışkan, kandil lokumu dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Çalışkan, kandil lokumu dağıttı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlara lokum dağıttı.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlara lokum dağıttı.

Kapalı pazar yerinde ve ilçe merkezindeki vatandaşlara kandil lokumu dağıtıp, kandillerini kutlayan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Mevlit Kandilinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi

Vatandaşlar, Belediyenin lokum ikramından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Belediyemize ve Başkanımız Fatih Çalışkan'a dini değerlerimizi hatırlatan etkinliklerinden dolayı teşekkür ederiz" dediler. - KÜTAHYA

Başkan Çalışkan, kandil lokumu dağıttı

Başkan Çalışkan, kandil lokumu dağıttı

Başkan Çalışkan, kandil lokumu dağıttı

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