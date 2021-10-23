Başkan Bakkalcıoğlu'nun esnaf ziyaretleri devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Bakkalcıoğlu'nun esnaf ziyaretleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Bakkalcıoğlu'nun esnaf ziyaretleri devam ediyor

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte esnafı ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte esnafı ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Hasan Hüseyin Ağa Sokak ve Cami Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi. Vatandaşlar ile sohbet eden Belediye Başkanı istek ve talepleri değerlendirdi. Ziyaretler sırasında samimi görüntüler ortaya çıkarken, Başkan Bakkalcıoğlu karşılaştığı çocukları da sevindirmeyi ihmal etmedi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu'nun esnaf ziyaretleri devam ediyor

Başkan Bakkalcıoğlu'nun esnaf ziyaretleri devam ediyor

Başkan Bakkalcıoğlu'nun esnaf ziyaretleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title