Basın toplantısında Merkel'le ilgili yöneltilen soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldürdü - Haberler
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Basın toplantısında Merkel'le ilgili yöneltilen soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldürdü

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başbaşa bir görüşme geçekleştirdi. Görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçen ikili, gündem dışı yöneltilen bir soru üzerine gülmekten kendilerini alamadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesindeki seçimlerde yeniden başbakanlığa aday olmamasının ardından veda ziyaretlerine başladı. Merkel'in rotasında yer alan ülkelerden biri de Türkiye'ydi. Bugün İstanbul'a gelen Merkel, Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. İkili burada bir süre görüşme gerçekleştirdi.

KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Erdoğan ve Merkel, Huber Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından köşkün bahçesinde kamera karşısına geçti. İkili önce sırayla konuşma yaptı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, Merkel ile görev dönemi boyunca uyumlu çalıştıklarını belirterek, Merkel'e başarılar diledi.

GAZETECİNİN SORUSU GÜLDÜRDÜ

Açıklamaların ardından soru kısmına geçildi. Bu sırada bir Türk gazeteci tarafından iki lidere de sorulan, "Uzun zamandır birlikte görev yapıyorsunuz, ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz" sorusu gülüşmelere neden oldu.

Basın toplantısında Merkel'le ilgili yöneltilen soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldürdü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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