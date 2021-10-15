Bakan Varank: Türkiye'deki siyasi provokasyonların olağan şüphelisi CHP'dir (2)

'ÜLKEMİZ 2021'DE REKOR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİ'

Erbaa'da kurulan iplik fabrikası, soğuk hava deposu ve kesimhanenin açılışlarını yapmak üzere Helikopterle Erbaa ilçesine gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 2008'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel krize yönelik 'Kriz bizi teğet geçecek' ifadelerine şu anda bir takım partiler kurarak siyaset arenasında boy gösteren kişilerin bile inanmadıklarını belirterek "Ülkemizin babayiğit girişimcileri dünyada yatırımların durduğu şu dönemde dahi yatırımlarına son sürat devam ediyorlar. Tabii bu gayrette devlet olarak aldığımız tedbirlerin ve onlara sunduğumuz imkanların etkisi büyük. Atılan kararlı ve titiz adımlar, salgına rağmen ülkemizde çarkların dönmesini sağladı. Sanayi üretimi Ağustos 2021 döneminde de tam gaz yoluna devam etti. Yıllık bazda yüzde 13,8'lik bir artış kaydetti. Burada esas sevindirici olan da yüksek ve orta yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere üretimin bütün alt başlıklarında yaşanan artış. Türkiye üreterek büyümeye devam ediyor. Türk sanayisi adeta tarih yazıyor. Ülkemiz 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21,7'lik rekor bir büyüme gerçekleştirdi. Uluslararası kuruluşlar Türk ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini güncellemekten adeta yorgun düştüler. İşte bakınız, son olarak IMF Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltti. Bu durum 2008 krizini sıyrıklarla atlatan ülkemizin pandemi koşullarından da güçlenerek çıkacağının göstergesidir" dedi.

Konuşmaların ardından ilçede yapımı tamamlanan iplik fabrikası ile belediyenin soğuk hava deposu ve kesimhanesinin açılışları gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Varank fabrikayı ve çalışanları ziyaret etti.