Aydemir: Çiçekli şehitlerini rahmetle anıyoruz'

ERZURUM (İHA) - AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Çiçekli şehitlerini saygı ve rahmetle anıyor; kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize halel getirmeyi amaçlayan bölücü hainler güruhu ve işbirlikçilerini lanetliyoruz. Alvarlı Muhammed Lütfi Efemin niyazıyla, 'Mevlaya emanet'tir Erzurum diyoruz' dedi.

'Hainlere lanet olsun'

30 Ekim 1993 yılında bir mevlit etkinliği sırasında silahla taranarak şehid edilen 6 mazlumun acısını her dem yüreklerinde hissettiklerini, şehitlerin aziz hatıralarını diri tutarak onlara vefa ve sadakat görevlerini yerine getirdiklerini kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Yüce Türk Milleti şehitlerinin ufkundan ayrılmayacak, birlik ve beraberliğinden asla taviz vermeyecek; milletimize ve geleceğine kefen biçmeye çalışan hainler ise ebediyen lanetlenecektir. ' mesajını verdi.

Terörle etkin ve kararlı mücadele

Çiçekli Katliamının, Erzurumlu Büyük İslam Alimi, mütefekkir ve edip Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretlerinin Ermeni çeteleriyle verdiği destansı mücadelenin intikamını almaya yönelik olduğunun altını çizen Milletvekilli Aydemir, son 20 yılda yürütülen terörle kararlı ve etkin mücadele sonucunda hainlerin haki yeksan edildiğini, Ermeni çetelerinin maşası olan bölücü örgütün tarihin kara sayfalarına gömüldüğünü söyledi.

Şehitlerin dadaş duruşu

Çiçekli katliamında da Yavi'de olduğu gibi, şehadet şerbeti içenlerin, katliama gelen hainlerle çetin bir mücadele verdiği, hainlere direnerek silahların üzerine gittiklerini hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Mahallebaşı'nda kadim bir dostluğumuz olan şehit Taği ağabeyimiz ve 5 şehit gösterdikleri direnişle, şairin dediği gibi 'Dedim ki dadaşı doğuran ana/Taşır mı karnında eğilecek baş' hakikatini ortaya koymuş, Alvarlı Efemin torunları dadaşlıklarını son demde de göstermişlerdir. Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun' dedi. - ERZURUM

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