Asya Parlamenter Asamblesi İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı Nevşehir'de sürüyor - Haberler
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Asya Parlamenter Asamblesi İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı Nevşehir'de sürüyor

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Politika
Asya Parlamenter Asamblesi İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı Nevşehir'de sürüyor

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı ve Temel Dokümanlar Çalışma Grubu Toplantısı, ikinci gününde Nevşehir'de devam ediyor.

NEVŞEHİR (AA) - Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı ve Temel Dokümanlar Çalışma Grubu Toplantısı, ikinci gününde Nevşehir'de devam ediyor.

Ürgüp ilçesindeki bir otelin konferans salonunda gerçekleşen programın ikinci günündeki toplantı, APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın başkanlığında sürüyor.

Gündem kabulü ile başlayan toplantıda, APA'nın faaliyetleri, temel dokümanlar ve değişikliklerin değerlendirmesi görüşüldü.

Katılımcı ülke temsilcilerinin söz alarak görüş ve önerilerini bildirdiği toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, İran, Filistin, Kuveyt, Pakistan ve Ürdün heyetleri katılıyor.

Etkinlik, 9 üye ülkeden 51 parlamenter ile kendilerine eşlik eden uzmanların katılımıyla basına kapalı devam ediyor.

Asya Parlamenter Asamblesi İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı Nevşehir'de sürüyor

Asya Parlamenter Asamblesi İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı Nevşehir'de sürüyor

Asya Parlamenter Asamblesi İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı Nevşehir'de sürüyor

Asya Parlamenter Asamblesi İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı Nevşehir'de sürüyor

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Asya Parlamenter Asamblesi İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı Nevşehir'de sürüyor - Haberler
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