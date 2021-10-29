Anıtkabir ziyaretine Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma damga vurdu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle siyasi parti liderleri Anıtkabir'de bir araya geldi. Ata'ya ziyarete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Ancak törende en dikkat çeken detay Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlık oldu.

TEZKEREYE "EVET" DEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, siyasi parti başkanları ve devlet erkanı bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Meclis'te yapılan tezkere oylamasına 'Evet' diyen İYİ Parti'nin tavrı, MHP ve AK Parti tarafından hoşnutlukla karşılanmıştı.

ARALARINDAKİ YAKINLIK DİKKAT ÇEKTİ

Bu gelişmenin ardından Anıtkabir'de yapılan törende dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Ziyaretten servis edilen fotoğraflarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti heyetine yakın bir noktada MHP'li Celal Adan ile sohbet ettiği görüldü.

MOZOLEYE YAN YANA YÜRÜDÜLER

Ardından dikkatle izlenen başka görüntüler de ortaya çıktı. Daha önce İYİ Parti'ye olan mesafesi ve yaptığı sert açıklamalarla dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti heyetine uzak bir noktada yürümediği ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çok yakın bir noktada yürüdüğü anlar objektiflere yansıdı.

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