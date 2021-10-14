Alanya Belediyesi'nden Konak Caddesi'ne asfalt

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi, Konak Caddesi sıcak asfaltla kaplıyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlanan program dahilinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında altyapısı yenilenen Avsallar'ın en işlek yerlerinden Konak Caddesi sıcak asfaltla kaplanıyor. Avsallar Kapalı Pazar Yerinin de bulunduğu cadde bölgenin en önemli ulaşım arteri konumunda bulunuyor. Merkez mahallelerde asfalt çalışması devam ederken kırsal ve yayla yollarında asfalt için hazırlanıyor.

Alanya Belediyesi ekipleri, Koşdavut yolunda asfalt öncesi altyapı ve genişletme çalışmasını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Koşdavut yolunun asfaltlanacağını duyuran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Paşaköy Mahallesi'nde ise hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi. - ANTALYA

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