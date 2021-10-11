Akşener'den sonra Mustafa Sarıgül de başbakanlığa talip oldu - Haberler
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Akşener'den sonra Mustafa Sarıgül de başbakanlığa talip oldu

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa adayım" sözlerinin ardından Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de, "Başbakanlığa talibim doğrusu bu" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa adayım" açıklaması siyaseti hareketlendirdi. Akşener'in ardından TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den de başbakanlık açıklaması geldi.

"ÜZERİNDE ÇOK ÇALIŞTIK"

"Sistemi kesinlikle değiştireceğiz" ifadelerini kullanan Sarıgül, "Ülkemizin bir başkanlık sistemi ile yönetilmesini doğru bulanlardan değilim. Bunun üzerine çok çalıştık. Karşı olmak için karşı olmadım. Sistem hayırlı, yararlı, doğru, sorunlarında çözebilecek olsa evet derim. Ben bir yere gittiğim zaten bana "Başbakan Sarıgül" diye tezahürat yapıyorlar. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Başbakanlığa talibim doğrusu bu" dedi.

Akşener'den sonra Mustafa Sarıgül de başbakanlığa talip oldu
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Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Haber: Akşener'den sonra Mustafa Sarıgül de başbakanlığa talip oldu - Haberler
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