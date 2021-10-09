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AK Partili kadınlardan eğlenceli etkinlik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Partili kadınlardan eğlenceli etkinlik

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerle vatandaşların gönüllerine giriyor.

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerle vatandaşların gönüllerine giriyor. Güre Atatürk İlkokulu'nun bahçe duvarlarını boyayan AK Parti Edremit İlçe Kadın Kolları yöneticileri, öğrenciler ve velileriyle birlikte eğlenceli bir gün geçirdi.

Yönetime geldiklerinden itibaren vatandaşların gönüllerine dokunan AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, sosyal aktivitelerine bir yenisini daha ekledi. İlçede faaliyet gösteren Güre Atatürk İlkokulu'nun bahçe duvarlarını boyayarak üzerlerini zeytin dalı figürleri ile süsleyen İlçe Kadın Kolları Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri, gün boyu velilerle birlikte çalışma yaptı. Öğrencilerle birlikte ip atlayarak eğlenceli anlar yaşayan AK Partili kadınlar, örnek davranışlarıyla takdir topladı. AK Parti'nin tüm kadrolarıyla Edremit'te gönüllere girmek için çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamaya kararlı olduklarını ifade eden AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "AK Parti ülkemizin her noktasında faydalı çalışmalara imza atıyor. İlçemiz Edremit'te de bizler AK Kadrolarımızla gönüllere girmek için kararlı çalışmalar yürütüyoruz. İlçemizin her noktasında çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmamak için dur durak bilmeden çalışmaktayız. Gençlik Kollarımız, Kadın Kollarımız ve ana yönetimimizin tüm mensupları, birlik ve beraberlik içinde sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal çalışmalara da ağırlık verme gayreti içindedir. Kadın Kolları Başkanlığımız, Güre Atatürk İlkokulumuzda güzel bir çalışmaya imza attı. AK Partili Kadınlarımıza ve öğrenci velilerine teşekkür ediyoruz. Okulumuzun duvarları artık daha güzel bir görünüme kavuştu. AK Parti Edremit'te iktidar olmaya kararlıdır" dedi.

Sosyal aktiviteleriyle son aylarda dikkat çeken AK Parti Edremit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı Yönetim Kurulu adına konuşan Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok ise, "İlçemizin her köşesinde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. AK Partili Kadınlar olarak insan odaklı çalışmalarla gönüllere girmeye kararlıyız. AK Kadrolar durmadan çalışıyor. Güre'deki bu okulumuzun bir ihtiyacını fark ettik ve bahçe duvarlarını kısa sürede boyadık. Çalışmalarımıza öğrenci velileri de yardımcı oldu. Öğrencilerle eğlenceli oyunlar oynadık. Çalışmamızın gerçekleşmesine katkı sağlayan İlçe Yönetim Kurulu Başkanımız Ekrem Umutlu başta olmak üzere, yönetim kurulu üyelerimize, AK Partili Kadınlarımıza ve velilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

AK Partili kadınlardan eğlenceli etkinlik

AK Partili kadınlardan eğlenceli etkinlik

AK Partili kadınlardan eğlenceli etkinlik

AK Partili kadınlardan eğlenceli etkinlik

AK Partili kadınlardan eğlenceli etkinlik

AK Partili kadınlardan eğlenceli etkinlik

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