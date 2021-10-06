AK Parti'nin yaptırdığı seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı

Erken seçim tartışmaları devam ederken partiler de sokaktaki seçmenin nabzını tutmak için birtakım araştırmalar yaptırıyor. Son olarak AK Parti, yaptırmış olduğu anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Konuyla ilgili Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketinin sonuçlarını kaleme alan Mehmet Acet, ittifak ortağı MHP'nin oy oranının yüzde 7 ile 9 aralığında olduğuna dikkat çekti.

İşte Mehmet Acet'in yazısındaki ilgili kısım;

"AK Parti'nin yaptırdığı son 4 anketin verdiği sonuçları aktarayım.

Bu 4 araştırmanın sonuçlarına göre;

AK Parti: Yüzde 37 ile 39,

CHP: Yüzde 23 ile 25,

İYİ Parti: Yüzde 11 ile 13 aralığında oy alıyor.

Bu anketlerde, HDP'ye yüzde 9 ile 11, MHP'ye ise yüzde 7 ile 9 aralığında oy çıkıyor.

Bu verilere göre bu pazar bir seçim olsa, bu seçimlerde ciddi bir rekabet ortamının yaşanacağı, TBMM'de sandalye dağılımı bakımından bıçak sırtı bir durumun ortaya çıkacağı anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçlarına gelince;

Toplam seçmen baz alınarak her 100 kişiye sorulduğunda, bu 100 kişinin 40'ı, tercihini Erdoğan'dan yana kullanacağını söylüyor.

Açık uçlu olarak yöneltilen bu soruda, ikinci sırada gelen Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 13 civarında.

Diğer isimler daha gerilerde sıralanıyor."

BAHÇELİ, ANKET ŞİRKETLERİNE "ŞARLATAN" DEMİŞTİ

Öte yandan daha önce MHP'nin oy oranını düşük göstererek algı oluşturulduğunu iddia eden MHP lideri Devlet Bahçeli, anket şirketlerini "şarlatan" olarak nitelendirmişti. Bununla da yetinmeyen MHP Lideri, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" ifadeleri ile anket şirketlerine olan tepkisini dile getirmişti.

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