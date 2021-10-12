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AK Parti'li Özkan'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasi suikast' cevabı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti'li Özkan'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasi suikast' cevabı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' ile ilgili söylemine cevap vererek, "Böylesi bir konuda bir partinin, hele hele ana muhalefet partisinin Genel Başkanı kalkıp bir iddiada bulunuyorsa, derhal yapması gereken elindeki bilgi...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' ile ilgili söylemine cevap vererek, "Böylesi bir konuda bir partinin, hele hele ana muhalefet partisinin Genel Başkanı kalkıp bir iddiada bulunuyorsa, derhal yapması gereken elindeki bilgi ve belgeleri cumhuriyet savcılıkları ile paylaşması ve varsa bu konuda suç iddiası, savcılıklarımızın ve kolluk güçlerimizin olaya el atmasını sağlamasıdır. AK Parti olarak vesayetle, darbelerle, muhtıralarla, siyasi suikastlarla mücadele ede ede bugünlere geldik" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, ülke ekonomilerinin siyasi iradeden etkilendiğini belirterek, "Ülkemiz uzunca bir dönem koalisyonların yol açtığı istikrarsızlıkların, terör ve kaos ortamının ikliminde ağır bedeller ödemiştir. Bu tablo ülkemizin uluslararası siyasi ekonomik ve siyasi krizlere hazırlıksız yakalanmasına neden olmuştu. Tek başına iktidar olduğumuz hükümetlerimiz döneminde bu sıkıntıyı hep gördük ve sürekli tetikte olduk. Ülkemizi 2003-2023 kutlu hedefine doğru yol alması için elimizden geleni yaptık. Ülkemizin yönetim planının değiştirme planımız, istikrar için vazgeçilmez bir hedefti. Demokratik ve ekonomik kalkınmanın teminatı olan Türk siyasi tarihinin geçmişinden ilham alan ve bugüne kadar bütün siyasi yelpazede yer aylan farklı ekolleri savuna geldiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçirdik. Artık Türkiye bölgesel ve küresel krizlere rağmen gücünü koruyor, hedeflerine azimli ve kararlı yürümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

G20, OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin pozitif büyüme ile yılı kapattıklarını söyleyen Özkan, "Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2 büyümemizle ve ikinci çeyrekte 21,7 büyüme oranıyla yılı yüzde 10 büyüme oranıyla kapatmış olacağız. İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 oranında arttı" şeklinde konuştu.

Özkan, Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' ile ilgili söylemine ise şöyle cevap verdi:

"Böylesi bir konuda bir partinin, hele hele ana muhalefet partisinin Genel Başkanı kalkıp bir iddiada bulunuyorsa, derhal yapması gereken elindeki bilgi ve belgeleri cumhuriyet savcılıkları ile paylaşması ve varsa bu konuda suç iddiası, savcılıklarımızın ve kolluk güçlerimizin olaya el atmasını sağlamasıdır. AK Parti olarak vesayetle, darbelerle, muhtıralarla, siyasi suikastlarla mücadele ede ede bugünlere geldik." - ANKARA

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