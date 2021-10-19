AK Parti'li Karahocagil: "Millet İttifakı liderleri büyüklenme hastalığına tutuldu"

AMASYA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Millet İttifakı liderleri aşırı büyüklenme ve bencillik hastalığına tutuldu." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarını kınadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasına da değinen Karahocagil, şunları kaydetti:

"Bir tarafta kendini, 'millete hizmetkar' olarak nitelendiren, halka hizmeti, Hakk'a hizmet anlayışı ile yatırımlar, projeler geliştiren, uygulayan, bitiren bir anlayış ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta tek sermayeleri yalan, iftira olan, koltuk ihtirası uğruna teröristlerle, vatan hainleriyle bir araya gelen ve geçmişinde yatırım olmayınca, geleceğe ait bir şey bulamayıp yalana, dolana, iftiraya sarılan Millet İttifakı liderleri ve idarecileri... 2002 öncesini bilmeyen gençlerin ve PKK sempatizanlarının desteği ile birkaç büyükşehir belediyesini kazanan Millet İttifakı liderleri aşırı büyüklenme ve bencillik hastalığına tutuldular."

"Millet İttifakı'nın liderlerinin, 2023 için rüyalarında darı görmeye başladığını" söyleyen Karahocagil, "Millet İttifakı'nın liderlerinin o koltuklar için çok aç olduğunu biliyoruz. Söylediklerinin farkında değiller. Bu ittifakın yalnızca menfaat, koltuk ve gücü ele geçirmek için bir araya geldiğini açık ve seçik görüyoruz." ifadelerini kullandı.