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AK Parti'li Karahocagil, Amasya'nın tarımsal yönden de kendisini kanıtladığını söyledi

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
AK Parti'li Karahocagil, Amasya'nın tarımsal yönden de kendisini kanıtladığını söyledi

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya'nın tarımsal yönden kendisini kanıtladığını, teknolojiye ayak uydurarak daha verimli ürünler yetiştirdiğini söyledi.

AMASYA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya'nın tarımsal yönden kendisini kanıtladığını, teknolojiye ayak uydurarak daha verimli ürünler yetiştirdiğini söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşları Amasya'ya davet ederek şehrin her adımının tarih koktuğunu, her adımında şehzade gelenek ve göreneklerine şahit olunduğunu belirtti.

Amasya'nın tarihi güzelliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de görenleri mest ettiğini dile getiren Karahocagil, "Boraboy Gölü'müz tek başına bir gününüzü alacak kadar cennetten bir köşedir. Yedi Kuğular Kuş Cenneti, Ganibaba Türbe'miz, Terziköy Kaplıca'mız, Çakallar Tepesi görülmeye, gezilmeye değecek yerlerdir." dedi.

Amasya'nın tarımsal yönden de kendisini kanıtladığını ifade eden Karahocagil, "Teknolojiye ayak uydurarak daha verimli ürünler yetiştirmektedir. Tarımda rantabl üretimin, sulama ile direkt irtibatlı olduğunun bilinci ile 2018 yılında milletvekili seçilmemizden beri Amasya ve ilçelerinde en önemli yatırımlarımızın sulama sistemi olduğunu halkımızla, Amasyalımızla paylaşmıştık. Kapalı sistem sulama, gölet, baraj ve su kanallarımızı bir an evvel bitirebilmenin hesabını yaptık ve buna göre de programlar geliştirdik." şeklinde konuştu.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri
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