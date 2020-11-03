Polisten yürek ısıtan davranış
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Polisten yürek ısıtan davranış

03.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:53
Polisten yürek ısıtan davranış

Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü aracın çarpması sonucu yaralanarak yerde 112 ekiplerini bekledi.

Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü aracın çarpması sonucu yaralanarak yerde 112 ekiplerini bekledi. Bu sırada bir polis memurunun üşüyen yaralı gencin üzerine montunu örtmesi yürekleri ısıttı.

Olay, Esenyurt Tonguçbaba Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Orhan Bal kontrolündeki 34 COJ 126 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 YK 8976 plakalı hafif ticari araç çarpışarak kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan Orhan Bal, yerde acı içerisinde yatarak 112 ekiplerini bekledi. Kaza yerine gelen polis ekipleri yerde ambulans bekleyen Orhan Bal'ın üşümesi üzerine kendi üzerilerindeki montu örterek gencin üşümesini engellemeye çalıştı.

"Can mı önemli mal mı"

Kaza sonrası yerde yatan Orhan Bal ile hafif ticari araç sahibi arasında da ufak bir tartışma yaşandı. Kaza yüzünden kendini suçlayan araç sahibine sinirlenen Bal, "Can mı önemli yoksa mal mı?" diyerek çıkıştı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Bal'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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