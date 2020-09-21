Polisten, öğrencilere Kovid-19 bilgilendirmesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle bilgilendirme yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle bilgilendirme yaptı. Ekipler, Ataşehir Fetih İMKB İlkokulu ve Kağıthane Mehmet Akif Ersoy İlkokulu girişlerinde öğrencileri "Cesur Maskot" ile karşıladı. Öğrenci ve velileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bilgilendiren ekipler, korunma yolları içeren broşürleri de dağıttı. Öğrencilere ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü adına maske hediye edildi. Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz