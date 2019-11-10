Polisten kaçtı, yakalanmaktan kurtulamadı

10.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:00

Samsun'da polis tarafından aranan bir kişi, polisi fark edince kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Bürosu ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan E.B.'yi (30) takibe aldı. Peşindeki polisi fark edince kaçmaya başlayan E.B., yaklaşık 500 metre kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polise direnerek polisin kolunu demir kapıya sıkıştıran E.B., yakalanmaktan kurtulamadı. E.B., Irmak Polis Merkezi'ne teslim edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA