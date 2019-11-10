Polisten kaçtı, yakalanmaktan kurtulamadı

Polisten kaçtı, yakalanmaktan kurtulamadı

Samsun'da polis tarafından aranan bir kişi, polisi fark edince kaçmaya başladı.

10.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:00
Polisten kaçtı, yakalanmaktan kurtulamadı

'da tarafından aranan bir kişi, polisi fark edince kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un ilçesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Bürosu ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan E.B.'yi (30) takibe aldı. Peşindeki polisi fark edince kaçmaya başlayan E.B., yaklaşık 500 metre kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polise direnerek polisin kolunu demir kapıya sıkıştıran E.B., yakalanmaktan kurtulamadı. E.B., Irmak Polis Merkezi'ne teslim edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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