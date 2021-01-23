Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını arkasına bile bakmadan bırakıp kaçtı
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Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını arkasına bile bakmadan bırakıp kaçtı

23.01.2021 00:52 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:40

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kullandığı araçla kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Kaza yerinde araç içerisinde sıkışan kız arkadaşını arkasına bile bakmadan bırakıp kaçan şahıs, kısa süre sonra yakalandı.

Adana'da devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 01 ALU 56 plakalı hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü İzzettin A. polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü İzzettin A., tehlikeli araç kullanarak polislerden kaçmaya çalıştığı sırada, Çukurova ilçesine bağlı Öğretmen Bulvarı üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan otomobil sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

KIZ ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Hafif ticari aracın sürücüsü İzzetin A., kaza yaptıktan sonra, araç içerisinde sıkışan ismi öğrenilemeyen kız arkadaşını bıraktı. Arkasına bakmadan, araçtan inip yaya olarak polisten kaçmaya çalıştı. Ancak Çukurova Devriye ekipleri sürücü İzzettin A.'yı kıskıvrak yakaladı.

ARACI KENDİSİNİN KULLANMADIĞINI İDDİA ETTİ

Yakalandıktan sonra öfkeli tavırlar sergileyen İzzettin A.'ya polisler ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Kaza yerine gelen trafik polisleri, sürücü İzzettin A.'ya alkol testi yapmak istedi. Ancak, İzzet A., cezadan kaçmak için aracı kendisinin kullanmadığını söyledi. Sürücü İzzettin A. gözaltına alındı. Polis, kaza yapan aracı bağlayarak emniyetin otoparkına çektirdi.

Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını arkasına bile bakmadan bırakıp kaçtı
Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını arkasına bile bakmadan bırakıp kaçtı
Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını arkasına bile bakmadan bırakıp kaçtı
Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını arkasına bile bakmadan bırakıp kaçtı
Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını arkasına bile bakmadan bırakıp kaçtı
Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını arkasına bile bakmadan bırakıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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