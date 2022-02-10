Polisten kaçarken ölen 15 yaşındaki kızın dayısı: O daha çocuk

BAKIRKÖY, İSTANBUL (Haberler.com) - Bakırköy'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü Serhat Kaya ile polis arasında yaşanan kovalamacada polisin açtığı ateş sonucu aynı araçtaki 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 polis ise gözaltına alındı.

"POLİS ÇEVİRMESİNE DENK GELMİŞLER VE KORKMUŞLAR"

Bakırköy'de D-100 karayolunda kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş sonucu ölen 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. 15 yaşında hayatını kaybeden Alparslan'ın dayısı Metin Gezen, "Arkadaşları ile Bakırköy'de dolaşıyormuş. Polis çevirmesine denk gelmişler ve korkmuşlar. Polisten kaçmaya çalışmışlar tabii poliste kovalamış. Polis bunları kavşakta yakalamış sonra arabayla çarpmış" diye konuştu.

"BU DAVANIN ÖLENE KADAR ARKASINDAYIM"

Tekrar kaçmaya çalışırken polislerin ateş açtığını belirten Gezen, "Benim yeğenimin hiçbir suçu yok o daha çocuk, 2006 doğumluydu. Dün dolaşıp 'Geleceğim' dedi. Benim yeğenim tertemiz bir çocuktu. Bu davanın ölene kadar arkasındayım o polislere her türlü cezayı aldıracağım. Avukat tuttuk, dava açacağız" dedi.