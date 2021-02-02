Polisten kaçan alkollü sürücü ile arkadaşına ceza uygulandı
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Polisten kaçan alkollü sürücü ile arkadaşına ceza uygulandı

02.02.2021 23:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:43
Polisten kaçan alkollü sürücü ile arkadaşına ceza uygulandı

KAYSERİ'de kısıtlama kurallarına uymayarak otomobil içinde alkol içen iki kişi polisle yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı.

KAYSERİ'de kısıtlama kurallarına uymayarak otomobil içinde alkol içen iki kişi polisle yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı. İki kişiye alkollü araç kullanma ve kısıtlama kurallarını ihlal suçundan cezai işlem uygulandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa bulvarında uygulama yapan polis ekipleri, Uğur Ö. yönetimindeki 33 KMC 99 plakalı aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve beraberindeki  Hüseyin K. bir süre araçla kaçtıktan sonra araçtan inerek, yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmada şüpheliler Uğur Ö. ve Hüseyin K., saklandıkları sokak arasında yakalandı. Alkollü oldukları için kaçtıklarını söyleyen iki kişiye polis, alkollü araç kullanmaktan 1228 lira, kısıtlamayı ihlalden 900 TL cezai işlem uyguladı. 


Polisten kaçan alkollü sürücü ile arkadaşına ceza uygulandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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