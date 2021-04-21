Polisten Hatice'ye 'doğum günü' sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polisten Hatice'ye 'doğum günü' sürprizi

Polisten Hatice'ye 'doğum günü' sürprizi
Demirören Haber Ajansı / Ali KADI - Haberler | Güncel

NİĞDE'de koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan Hatice'ye, polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

NİĞDE'de koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan Hatice'ye, polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Kent merkezinde yaşayan Fatma Gümüş, ailece koronavirüse yakalandıkları için kızı Hatice Yavan'ın doğum gününü kutlamayacakları için üzüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Gümüş, kızına sürpriz yapmak için ricada bulundu. Annenin bu ricasını öğrenen İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, talimat vererek Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerini pasta ve hediye ile Yavan'a doğum günü sürprizi yapması için görevlendirdi. Polisleri evinin kapısının önünde pastayla gören Hatice, ekiplere teşekkür etti. 16'ncı yaşına girdiğini belirten Hatice, unutamayacağı bir doğum günü olduğunu söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi
Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi
FATİH'TE GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR
FATİH'TE GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Derya Yanık Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Mehtap Ar Kaan Yıldırım Toprak Sergen
Spor Hakan Kutlu Hakan Arslan Yılmaz Vural Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polisten Hatice'ye 'doğum günü' sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 19:50:09. #1.16#

title