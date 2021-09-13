Polisten engelli gence pastalı doğum günü sürprizi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisten engelli gence pastalı doğum günü sürprizi

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel
Polisten engelli gence pastalı doğum günü sürprizi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde zihinsel engelli Aypar Öztürk (25), doğum gününü polislerle birlikte kutladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde zihinsel engelli Aypar Öztürk (25), doğum gününü polislerle birlikte kutladı. Aypar'ın annesinin gencin isteğini polislere ilettiği öğrenildi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ve trafik ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan hafif zihinsel engelli Aypar Öztürk'ün annesi Türk müziği sanatçısı Asiye Palu, oğlunun 25'inci doğum gününü polislerle kutlamak istediğini söyledi. Bu talep üzerine harekete geçen ekipler, pasta yaptırıp Aypar Öztürk'ün evine gitti. Pastayla gelen polisleri gören Öztürk büyük mutluluk yaşadı. Polis telsizinden merkezle de konuşan Öztürk 'İyi çalışmalar' diyerek anons yaptı. Öztürk ayrıca polis motosikleti ile şehir turu yaptı. Keyifli bir gün geçiren Öztürk, günün anısına polislerle fotoğraf çektirdi ve yetkililere teşekkür etti.


Polisten engelli gence pastalı doğum günü sürprizi

Polisten engelli gence pastalı doğum günü sürprizi

Polisten engelli gence pastalı doğum günü sürprizi

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Son Dakika Haberleri
Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

 5 saatte 400 TL toplayan dilenci, ceza kesildikten sonra yine uslanmadı

5 saatte 400 TL toplayan dilenci, ceza kesildikten sonra yine uslanmadı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Bensu Soral Kylie Jenner Yeşim Salkım
Spor Marcao Fatih Terim Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Polisten engelli gence pastalı doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:28:02. #1.17#