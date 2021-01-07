Polisten 30 dakika boyunca kaçan genç, yakalanınca "Benim abim de polis" diyerek paçayı kurtarmak istedi
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Polisten 30 dakika boyunca kaçan genç, yakalanınca "Benim abim de polis" diyerek paçayı kurtarmak istedi

07.01.2021 23:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:33

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla 30 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan sürücü "Benim abim de polis" dedi.

Kayseri'de Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Alınteri Caddesi üzerinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 06 RZR 19 plakalı ticari araç sürücüsü C.T. (21), 'dur' ihtarına uymayarak aracını polis ekiplerinin üzerine sürüp kaçmaya başladı.

30 DAKİKA BOYUNCA KOVALAMACA YAŞANDI

30 dakika süren kovalamacanın ardından Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde ekipler tarafından kaçan araç durdurularak, Sürücü C.T. ve yolcu koltuğunda bulunan O.Y. (35) yakalandı. Polis ekipleri tarafından araması yapılan sürücü C.T, "Benim abim de polis" dedi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Ayrıca sürücü C.T, bir oto tamircisinde çalıştığını ve Emniyet Müdürlüğü'nün de araçlarını tamir ettiğini söyledi. C.T. ve O.Y., yapılan üst araması ve alkol muayenesinin ardından, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Polisten 30 dakika boyunca kaçan genç, yakalanınca 'Benim abim de polis' diyerek paçayı kurtarmak istedi
Polisten 30 dakika boyunca kaçan genç, yakalanınca 'Benim abim de polis' diyerek paçayı kurtarmak istedi
Polisten 30 dakika boyunca kaçan genç, yakalanınca 'Benim abim de polis' diyerek paçayı kurtarmak istedi
Polisten 30 dakika boyunca kaçan genç, yakalanınca 'Benim abim de polis' diyerek paçayı kurtarmak istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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