Poliste 155 kaydı bulunan Abdullah hırsızlıktan tutuklandı
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Poliste 155 kaydı bulunan Abdullah hırsızlıktan tutuklandı

Poliste 155 kaydı bulunan Abdullah hırsızlıktan tutuklandıKONYA'da girdiği iş yerlerindeki soyunma odalarından yaklaşık 5 bin TL para çalan ve daha önce poliste 153 kaydı bulunan Abdullah Kara (26), 2 dosyadan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Poliste 155 kaydı bulunan Abdullah hırsızlıktan tutuklandı
11.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:29

Poliste 155 kaydı bulunan Abdullah hırsızlıktan tutuklandı

KONYA'da girdiği iş yerlerindeki soyunma odalarından yaklaşık 5 bin TL para çalan ve daha önce poliste 153 kaydı bulunan Abdullah Kara (26), 2 dosyadan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iki iş yerinde meydana gelen para hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, yaklaşık 5 bin TL parayı çalan şüphelinin daha önce de aynı suçtan hakkında işlem yapılan Abdullah Kara olduğunu tespit etti. Kara'nın merkez Meram ilçesindeki adresine giden polis, Kara'yı gözaltına aldı. Üzerinde, hırsızlık olayında giydiği kıyafetleri bulunan Kara, hırsızlık olaylarını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Daha önce muavinlik yaptığını ve paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini belirten Kara'nın iş yerlerinde özellikle işçilerin soyunma odalarından hırsızlık yaptığı, polis kayıtlarında da farklı suçlardan daha önce de 153 kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Kara, 2 farklı dosyadan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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