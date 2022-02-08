Polislerle yaşadığı diyalogla tepki çeken Gökhan Göz'ün bozkurt işareti yaptığı görüntü ortaya çıktı

Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz isimli şahsın silah çektiği gerekçesi ile evine gelen polislere davranışları sosyal medyada gündem olmuştu.

Silah çektiği sebebiyle evine baskın düzenlenen Gökhan Göz, polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Ben Gökhan Göz'ün silahımı kontrol etmeye gelmişler…" demişti. Gökhan Göz'ün polisin silahını istemesi üzerine silahı verirken bilerek düşürmesi de tepki çekmişti.

YENİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyayı aktif kullandığı gözlenen Gökhan Göz'ün dikkat çeken bir videosu daha ortaya çıktı. Göz'ün yeni ortaya çıkan videosunda arka fonda mehter marşı çalınıyor.

BOZKURT İŞARETİ YAPTI

Göz mehter marşı eşliğinde hazırlanırken ata binerek bozkurt işareti yapıyor. Ayrıca Göz'ün videonun başında ayakkabılarını yüzü gözükmeyen birisine sildirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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