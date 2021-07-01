Son dakika haber: Polisler görevini yapan gazetecileri tartakladı
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Son dakika haber: Polisler görevini yapan gazetecileri tartakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Polisler görevini yapan gazetecileri tartakladı Sivas Valisi Salih Ayhan: "Basının haber alma ve yayma özgürlüğü engellenemez.

Polisler görevini yapan gazetecileri tartakladı

Sivas Valisi Salih Ayhan: "Basının haber alma ve yayma özgürlüğü engellenemez. Yaşanan olayın sorumluları hakkında gereken inceleme yapılacaktır"

Sivas'ta iki gurup arasında yaşanan kavgayı görüntülemek isteyen gazeteciler, tarafların değil polislerin saldırısına maruz kaldı

SİVAS - Sivas'ta iki gurup arasında yaşanan kavgayı görüntülemek isteyen gazeteciler, tarafların değil polislerin saldırısına maruz kaldı. Yaşanan hazin olay sonrasında Sivas Valisi Salih Ayhan, duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Olayın sorumluları hakkında gereken inceleme yapılacaktır" dedi.

Olay, akşam saatlerinde Sivas kent merkezinde bulunan Hayrisığırcı Caddesi'nde yaşandı. İki grup arasında çıkan kavgada bıçak kullanıldı. Polis olaya müdahale etti. Olayı duyan basın mensupları da olay yerine giderek görüntü almaya çalıştı. Ancak, alışılanın aksine gazetecilere, kavga eden taraflar değil, olay yerinde bulunan polisler müdahale etti. Basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalışan polis memurları, görüntü alınmasının suç olduğunu ileri sürüp bir iki basın mensubunu tartakladı ve görüntü almalarını engellemeye çalıştı. Görüntü almaya çalışan bir basın kameramanını, polis "konuşacağız" diyerek bir arka sokağa çekmeye çalıştı. Darp edilebileceğini düşünen kameraman olay yerinden uzaklaşmadı. Bu anlar basın mensupları tarafından anbean kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Basının haber alma ve yayma özgürlüğü engellenemez. Yaşanan olayın sorumluları hakkında gereken inceleme yapılacaktır" dedi.

Son dakika haber: Polisler görevini yapan gazetecileri tartakladı
Son dakika haber: Polisler görevini yapan gazetecileri tartakladı
Son dakika haber: Polisler görevini yapan gazetecileri tartakladı
Son dakika haber: Polisler görevini yapan gazetecileri tartakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Göktürk Fırat

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