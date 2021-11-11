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Polisler camı kırıp genç kadını son anda ipten aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri, kapıyı üzerine kilitleyip kendini tavana asan kadını, camı kırıp son anda ipten aldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşanan olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 31 yaşındaki Ö.Y., odaya girip kapıyı üzerine kilitledi. Kadının kapısının kilitli olduğunu fark eden ailesi, durumdan şüphelenip polise haber verdi.

İPİ SON ANDA KESTİLER

Olay yerine giden Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, pencereden odanın içerisine baktı. Genç kadının boynuna ip geçirip intihar ettiğini gören polisler camı kırıp içeri girdi. Polis memurlarından biri genç kadının ayaklarından tutup havaya kaldırırken bir başka polis ise ipi kesti.

Polisler camı kırıp genç kadını son anda ipten aldı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Son anda kurtarılan genç kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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