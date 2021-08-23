Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı

Kendisini durdurup kimlik isteyen polise hakaret eden AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamasında üzgün olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum" dedi. Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada da görevli memurların yasal mevzuatın dışına çıktığı belirtilmişti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir ihbar üzerine aracı durdurulan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, kendisini durduran polislere "Ekibe tükürürüm. Böyle terbiyesizlik mi olur? Ne zaman Erdemli'ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum. Adını verir misin sen? Ş…efsize bak" sözleriyle hakaretler savurdu.

"MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Gündeme bomba gibi düşen ve sosyal medyadan eleştiri oklarının hedefi olan Yılmaz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kamuoyunu böyle bir olaydan ötürü meşgul ettiği için üzgün olduğunu belirten Yılmaz, "Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte AK Partili vekilin o açıklaması;

"ARACIN GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ OLMASINA RAĞMEN YARIM SAAT BEKLETİLDİLER"

Yılmaz'ın aracının ihbar üzerine durdurulmasıyla ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, olayın çarpıtıldığı vurgulandı. Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde bir ay önce, 18 Temmuz 2021 günü 18:30 sıralarında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın arabasının durdurulması olayı ile ilgili olarak Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımı, olayı tamamen çarpıtmaktadır. Bahse konu olayda Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları trafik kanununun 71. maddesi g bendinde görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bu çerçevede milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir.

"YASAL MEVZUATIN DIŞINA ÇIKTILAR"

İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş, ancak mesele il emniyet müdürüne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir. O esnada polis memurlarının yapması gereken eğer tespit edilen ihlal var ise tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir. Ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki; görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."