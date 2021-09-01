Polisiye film serisi Çember başlıyor
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Polisiye film serisi Çember başlıyor

Polisiye film serisi Çember başlıyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

YÖNETMENLİĞİNİ Abdullah Oğuz'un üstlendiği polisiye film serisi "Çember", 5 Eylül Pazar günü Kanal D'de ekrana gelecek.

YÖNETMENLİĞİNİ Abdullah Oğuz'un üstlendiği polisiye film serisi "Çember", 5 Eylül Pazar günü Kanal D'de ekrana gelecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekibin hikayesini ve maceralarını anlatan film serisinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı yer alıyor.

Yapımını Ans Productions&Evrensel Films'in, yapımcılığını Evren Oğuz'un üstlendiği "Çember"in ilk filmi olan "Yolun Sonundaki Kız"ın konusu ise şöyle:

Ormanda baŞlayan macera Aydos Ormanı'nda öldürülen genç bir erkek cesedi bulunur. Cesedin yakınında Ecrin Ayçiçek adında genç bir kıza ait kimlik bulunur. Eldeki tek delil bu kimlik kartıdır. Polis ekibi olayı aydınlatabilmek için Ecrin'in peşine düşer. Fakat genç kızın evine geldiklerinde onları büyük bir sürpriz beklemektedir.

Kaynak: Hürriyet

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