Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Buenos Aires'te yakalandı
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Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Buenos Aires'te yakalandı

İZMİR'de organize suç örgütü kurmak suçu dahil olmak üzere 25 farklı suçtan aranan Serkan Kurtuluş, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te sahte pasaportla yakalandı.

12.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:24

İZMİR'de organize suç örgütü kurmak suçu dahil olmak üzere 25 farklı suçtan aranan Serkan Kurtuluş, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te sahte pasaportla yakalandı. Polisin operasyonlarıyla sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Kurtuluş'un, ekonomik olarak zor duruma düştüğü, kendisine ekonomik kaynak yaratmak için görüşmeler yaptığı sırada Interpol tarafından tespit edilip, yakalandığı öğrenildi.

Tabancayla başından vurularak öldürülen iş insanı Gökhan Kalıpçı (27) cinayetiyle kamuoyunda 'FETÖ Borsası' olarak bilinen davada yargılanan ve ev hapsindeyken polis kılığındaki kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülen AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un cinayeti gibi birçok olaya karıştığı öne sürülen organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, Interpol birimlerince yakalandı. Kurtuluş'un, bir diğer suç örgütü lideri olan Lider Camgöz ile birlikte yakalandığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 69 sanık hakkında açtığı ve İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen organize suç örgütü iddianamesinde, Kurtuluş ve diğer sanıklar hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet', 'suç¸ örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma' gibi suçlar yöneltildi. 

Kurtuluş'un yakalanmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. İzmir'de polisin Kurtuluş'un ve Camgöz'ün çetelerine yönelik, 7 Şubat'ta başlattığı ve ilk etapta 122 kişinin yakalandığı, gözaltı sayısının daha sonra peyderpey arttığı operasyonların ardından, Kurtuluş'un ekonomik olarak sıkıntıya girdiği ve Arjantin'de kendisine ekonomik kaynak yaratmak amacıyla birtakım görüşmeler yaptığı belirlendi. Kurtuluş'un Interpol birimlerince yakalanmasında, İzmir polisinin yaptığı operasyonların etkisinin olduğu, ekonomik olarak zora düşünce saklandığı adreslerden çıkıp birtakım görüşmeler yapmak zorunda kaldığı ve bu sırada yakalandığı bildirildi.


Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Buenos Aires'te yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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