Polisin durdurduğu otomobilden ceylan yavruları çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polisin durdurduğu otomobilden ceylan yavruları çıktı

Polisin durdurduğu otomobilden ceylan yavruları çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da narkotik polisinin çalışmaları sırasında bir araçta iki adet ceylan yavrusu bulundu.

Konya'da narkotik polisinin çalışmaları sırasında bir araçta iki adet ceylan yavrusu bulundu. Yavru ceylanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüpheli olarak tespit edilen bir otomobil takibe alındı. Polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada koltukların arasında 2 adet yavru ceylan bulundu. Araç içerisindeki yavru ceylanları alan narkotik polisi durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Ceylanlar yabani hayvan statüsünde olduğu için Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görevlilerince şahsa idari para cezası uygulanırken, görevlilere teslim edildi. - KONYA

Polisin durdurduğu otomobilden ceylan yavruları çıktı
Polisin durdurduğu otomobilden ceylan yavruları çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Çocuklarının gözü önünde eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya tahrik ve iyi hal indirimi
Çocuklarının gözü önünde eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya tahrik ve iyi hal indirimi
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polisin durdurduğu otomobilden ceylan yavruları çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 21:05:15. #1.11#

title