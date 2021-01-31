Son dakika haberleri | Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 5 kişiden 1'i uyarı ateşinde ağır yaralandı
Son dakika gündem haberi: ESENYURT'ta içinde 5 kişinin olduğu otomobilin sürücüsü polisin dur ihtarına uymadı.
Olay 12.30 sıralarında, Esenyurt'ta yaşandı. İçinde 5 kişinin olduğu şüpheli araca polis 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişiler otomobil ile kaçmaya başladı. TEM'de yaşanan kovalamaca Çatalca'da sona erdi. Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamaca sırasında bir polis memurunun uyarı ateş açması sonucu otomobil durdu. Araçta bulunan 4 kişi yaya olarak kaçarken, 1 şüphelinin ağır yaralı olduğu görüldü. Yaya olarak kaçan 4 kişi ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı