Son dakika haberleri | Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 5 kişiden 1'i uyarı ateşinde ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 5 kişiden 1'i uyarı ateşinde ağır yaralandı

31.01.2021 15:02 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:17
Son dakika haberleri | Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 5 kişiden 1'i uyarı ateşinde ağır yaralandı

Son dakika gündem haberi: ESENYURT'ta içinde 5 kişinin olduğu otomobilin sürücüsü polisin dur ihtarına uymadı.

ESENYURT'ta içinde 5 kişinin olduğu otomobilin sürücüsü polisin dur ihtarına uymadı. TEM Otoyolu'nda yaşanan kovalamaca Çatalca'ya kadar sürdü. Polisin uyarı ateşinde araç içindeki şüphelilerden biri ağır yaralandı. Ağır yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı. Yaya olarak kaçmaya çalışan 4 şüpheli de yakalandı. 

Olay 12.30 sıralarında, Esenyurt'ta yaşandı. İçinde 5 kişinin olduğu şüpheli araca polis 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişiler otomobil ile kaçmaya başladı. TEM'de yaşanan kovalamaca Çatalca'da sona erdi. Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamaca sırasında bir polis memurunun uyarı ateş açması sonucu otomobil durdu. Araçta bulunan 4 kişi yaya olarak kaçarken, 1 şüphelinin ağır yaralı olduğu görüldü. Yaya olarak kaçan 4 kişi ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. 


- İstanbul
Son dakika haberleri | Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 5 kişiden 1'i uyarı ateşinde ağır yaralandı
Son dakika haberleri | Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 5 kişiden 1'i uyarı ateşinde ağır yaralandı
Son dakika haberleri | Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 5 kişiden 1'i uyarı ateşinde ağır yaralandı
Son dakika haberleri | Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 5 kişiden 1'i uyarı ateşinde ağır yaralandı
Son dakika haberleri | Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 5 kişiden 1'i uyarı ateşinde ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar Cemal Hünal Hande Erçel
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Ankara Fransa Yangın Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 5 kişiden 1'i uyarı ateşinde ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 15:17:02. #1.15#
title