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Polisin dikkati, telefonla dolandırıcılığı son anda önledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polisin dikkati, telefonla dolandırıcılığı son anda önledi

Aksaray'da telefonla dolandırılmak üzereyken tedirgin hareketleriyle ve telefon görüşmesiyle polisin dikkatini çeken vatandaş son anda dolandırılmaktan kurtarıldı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da telefonla dolandırılmak üzereyken tedirgin hareketleriyle ve telefon görüşmesiyle polisin dikkatini çeken vatandaş son anda dolandırılmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğünde olarak çalışan Cafer Z. (44), maaşından artırdığı parayla bankada birikim yaptı. 35 bin TL birikim yapınca dolandırıcı şebekelerinin ağına düşen belediye işçisi, kedini hakim ve savcı olarak tanıtan şahıs tarafından aranarak üzerinde haciz olduğu belirtilip bankadan para göndermesi istendi. Ne yapacağını bilemeyen Cafer C., tedirgin hareketlerde bulununca ve telefon görüşmesiyle meydanda görevli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı güven timlerinin dikkatini çekti. Vatandaşın hal ve hareketlerinden şüphelenerek Cafer Z. ile görüşen polis ekipleri 35 bin TL dolandırılmak üzereyken vatandaşı son anda kurtardı. Telefonu kapattıran polis memuru, vatandaşa durumu izah ederken, dolandırıcılar polisin müdahalesini fark ederek bu kez Cafer Z.'nin evdeki eşini aramaya başladı. Polis ekipleri vatandaşın eşini de arayarak durumu izah ederken, "Polis, savcı, hakim sizden para istemez, hiçbir şey istemez" diyerek uyarılarda bulundu ve kimseye kapıyı açmamasını söyledi. Dolandırıcılık olayı polisin dikkati üzerine son anda önlenmiş oldu. - AKSARAY

Polisin dikkati, telefonla dolandırıcılığı son anda önledi

Polisin dikkati, telefonla dolandırıcılığı son anda önledi

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