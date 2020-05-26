Polisin aradığı şüpheli, pompalı tüfekli saldırıda yaralandı
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Polisin aradığı şüpheli, pompalı tüfekli saldırıda yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, İbrahim Karasu, 3 gün önce tartıştığı Ahmet Aydoğan'ı pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Polisin aradığı şüpheli, pompalı tüfekli saldırıda yaralandı
26.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:31

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, İbrahim Karasu, 3 gün önce tartıştığı Ahmet Aydoğan'ı pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan Karasu, Aydoğan'ın yakını Fırat B. tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İbrahim Karasu, tartıştığı Ahmet Aydoğan'ı pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra, kaçtı. Aydoğan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, polis Karasu'yu yakalamak için çalışma başlattı. Polisin aradığı İbrahim Karasu, akşam saatlerinde mahalleye geldiği sırada kendisini takip eden ve yaraladığı Aydoğan'ın yakını olduğu belirtilen Fırat B. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Yaralanan Karasu, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.Olayın ardından mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahallede sıkı güvenlik önlemleri alan polis, kaçan Fırat B.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen olay üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar, mahallelerinde sık sık olayların yaşandığını belirterek, önlem alınmasını istedi.


Kaynak: DHA

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