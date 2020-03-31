Polisi bıçaklayan zanlı ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
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Adana, Polis, 3. Sayfa

Polisi bıçaklayan zanlı ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Adana'da ihbar üzerine olay yerine gelen polisi bıçaklayan ve polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilen zanlı, ruh sağılığı hastanesine yatırılarak tedavi altına alındı.

31.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:02
Polisi bıçaklayan zanlı ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Adana'da ihbar üzerine olay yerine gelen polisi bıçaklayan ve polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilen zanlı, ruh sağılığı hastanesine yatırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 155 polis imdat hattına merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir evde kavga olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine polis memurları eve gitti. Polis sokağa girdiği sırada Mehmet Eren isimli şahıs polis aracının yanına geldi. İddiaya göre, polis aracın camını indirdiği sırada Eren elindeki bıçakla polise saldırıp yüzünden yaraladı. Polis memuru bunun üzerine zanlının elindeki bıçağı almaya çalışırken elinden de yaralandı. Şahsın polise bıçakla saldırmaya devam etmesi üzerine polis Ali Göçer, zanlıyı bacağından vurup etkisiz hale getirdi. Polis memuru hemen arkadaşları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Polis memurunun eline ve yüzüne dikiş atılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Vurulan zanlı ise gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

"6 yıl önce de polis yaraladı"

Zanlının 25 Eylül 2014 tarihinde de yine aynı adrese kavga ihbarına gelen Ömer Aslan isimli polis memurunu iki kolundan, Yusuf Oğuz isimli polis memurunu sırtından bıçakla yaraladığı, zanlının yakalanıp o dönem "polise mukavemet, kasten adam yaralama, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Zanlı Eren'in "kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, evden hırsızlık, huzur ve sükuneti bozma" suçlarından toplam 3 kaydının olduğu öğrenildi. Ayrıca, zanlının Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde şizofreni tedavisi gördüğü belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Eren emniyete getirilerek, "Polise mukavemet, kasten adam yaralama, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından işlem yapıldı.

Daha sonra zanlı ruh sağlığı hastanesine kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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