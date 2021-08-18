Kavgayı ayıran polislere saldıran ve bıçaklayan 10 kişi adliyede

Kavgayı ayıran polislere saldıran ve bıçaklayan 10 kişi adliyede Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aileler arasında kavga sırada, kendilerine müdahale eden polis memurunu yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'i çocuk, 2'si kadın toplam 10 kişi adliyeye sevk edildi.