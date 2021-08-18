Kavgayı ayıran polislere saldıran ve bıçaklayan 10 kişi adliyede
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Kavgayı ayıran polislere saldıran ve bıçaklayan 10 kişi adliyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kavgayı ayıran polislere saldıran ve bıçaklayan 10 kişi adliyede Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aileler arasında kavga sırada, kendilerine müdahale eden polis memurunu yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'i çocuk, 2'si kadın toplam 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Kavgayı ayıran polislere saldıran ve bıçaklayan 10 kişi adliyede

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aileler arasında kavga sırada, kendilerine müdahale eden polis memurunu yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'i çocuk, 2'si kadın toplam 10 kişi adliyeye sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirdiği şüpheliler önce savcı karşısında ifade verecek, daha sonra hakim karşısına çıkacak.

Turgutlu Yeni Mahalle Düz Sokak'ta 15 Ağustos Pazar günü meydana gelen olayın ardından yakalanan 2'si çocuk, 2'si kadın toplam 10 şüphelinin, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.B. (16), "Kasten adam öldürmeye teşebbüs", H.B. ve M.E. ise "Polis ekiplerine saldırı" suçundan hakim karşısına çıkarıldı.

Şüphelilerin yakınların adliye önünde beklerken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan yaralı polis memuru Özgür İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavgayı ayıran polislere saldıran ve bıçaklayan 10 kişi adliyede
Kavgayı ayıran polislere saldıran ve bıçaklayan 10 kişi adliyede
Kavgayı ayıran polislere saldıran ve bıçaklayan 10 kişi adliyede
Kavgayı ayıran polislere saldıran ve bıçaklayan 10 kişi adliyede
Kavgayı ayıran polislere saldıran ve bıçaklayan 10 kişi adliyede
Kavgayı ayıran polislere saldıran ve bıçaklayan 10 kişi adliyede
Kavgayı ayıran polislere saldıran ve bıçaklayan 10 kişi adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlker Uyar

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