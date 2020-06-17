Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
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Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi

Avusturya'da bir adam polisin yanında 'kasten ve gürültülü' bir şekilde gaz çıkardığı için 500 euro para cezasına çarptırıldı. Polis, cezanın gerekçesini "Gaz çıkarmaktan fazlasıydı" diyerek savundu.

Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
17.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:25

Gaz çıkarmak her ne kadar biyolojik bir durum olsa da Avusturya'nın başkenti Viyana'da durum para cezasına kadar vardı.

Bir adam polisin önünde kasten ve oldukça gürültülü bir şekilde gaz çıkardığı için 'kamu ahlakını bozduğu' gerekçesiyle 500 euro para cezasına çarptırıldı.

KASTEN YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Cezayı savunan polis, "Tabii ki hiç kimse yanlışlıkla bir kez 'kaçmasına izin verdiği' için rapor edilmiyor" derken adamın bunu kasten yaptığını öne sürdü.

Adamın oturduğu banktan kalktıktan sonra polislere bakarak gaz çıkardığını belirten polis teşkilatı, şahsın provokatif davrandığını ve polisle işbirliği yapmadığını savundu.

Dünya Manşet

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