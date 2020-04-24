Polise silah doğrultan saldırgan kendini vurdu, tabanca tutukluk yapınca yakalandı
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Polise silah doğrultan saldırgan kendini vurdu, tabanca tutukluk yapınca yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, silahlı kavgaya karışan ve kaçtıktan kısa süre sonra yeri tespit edilen H.Ç., kendisini yakalamaya çalışan polis ekiplerine direndi.

24.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:55
Polise silah doğrultan saldırgan kendini vurdu, tabanca tutukluk yapınca yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, silahlı kavgaya karışan ve kaçtıktan kısa süre sonra yeri tespit edilen H.Ç., kendisini yakalamaya çalışan polis ekiplerine direndi. Polise tabancasını doğrultunca bir memur ile arasında arbede çıkan H.Ç. silahını ateşleyip, kendini ayağından vurdu. Direnmeye devam eden H.Ç. tabancası tutukluk yapınca yakalanıp, gözaltına alındı. 

Çarşamba günü öğlen saatlerinde Konak ilçesi 565 Sokak'ta silahlı kavga olduğu ihbarını alan Motosikletli Polis Timleri, olay yerine gitti. Bölgede araştırma yapan ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, H.Ç.'nin olaya karıştığını ve 16 P 9153 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çevrede arama çalışması başlattı. H.Ç. polis ekiplerince olay yerine yakın bir sokakta, belirtilen plakalı otomobilin başında bulundu. 

TABANCA TUTUKLUK YAPTIPolis, kontrollü şekilde H.Ç.'ye yaklaşmaya çalışırken, şüpheli ekipleri fark etti. H.Ç. tabancasını çıkardığı sırada, bir polis memuru üzerine atlayıp, engel olmaya çalıştı. Yaşanan arbedede H.Ç. tabancayla ateş etti. Mermi H.Ç.'nin ayağına isabet etti. Bu sırada direnmeye devam eden H.Ç. arka arkaya tetiğe bastı ancak tabancanın tutukluk yaptı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan H.Ç. hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan H.Ç. daha sonra emniyete götürüldü.SERBEST BIRAKILDI 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan H.Ç., iddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA

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