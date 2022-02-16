FIRAT, MALATYA (İHA) - Polise ağabeyinin kimliğini gösteren ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde yapılan uygulamada kız arkadaşıyla birlikte şehir turu atan ehliyetsiz sürücüye, ağabeyinin kimliğini ibraz edince cezai işlem uygulandı. Rica üzerine telefonundaki sosyal medya hesaplarından isimlerini tespit eden polis ekipleri, sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdüler.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.

Uygulama sırasında polis ekipleri 11 AG 232 plakalı otomobili durdurdular. GBT sorgulaması sırasında kendini Fırat ismiyle tanıtan sürücü Serdar A.kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Ekipler, kimliğinin fotoğrafını yakınlarından multimedya yoluyla göndermesini istediler. Gönderilen kimlikteki fotoğrafa bakan polis ekipleri, kimliğin sürücüye ait olmadığından şüphelendiler. Polis ekiplerinin ricası üzerine, sürücü sosyal medya hesabını gösterdi. Polis ekipleri sosyal medya hesabındaki fotoğraf ve kimlikteki fotoğrafın uyumsuz olduğunu, ismin de farklı olduğunu tespit ettiler. Kimliğin sürücünün ağabeyi Fırat A.'ya ait olduğu tespit edildi. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulanan sürücü Serdar A. Yanlış kimlik göstererek, kamu görevlisine yalan beyanda bulunduğu için ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yalan beyanda bulunma suçundan sürücü üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.