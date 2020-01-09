Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü (3)

09.01.2020 01:17 | Son Güncelleme: 09.01.2020 01:17

TUTUKLANDILAR

Kütahya'da, evinde Süleyman Özdemir ve arkadaşı Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili Samsun'da yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Kütahya adliyesine sevk edilen şüpheliler Salih Aydın ve dini nikahlı eşi Fatma Tabu 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA